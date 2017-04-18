В Японии автомобиль врезался в колонну школьников

2017-04-18 09:42 | www.oxu.az | 2

Автомобиль врезался в колонну школьников в японском городе Неягава.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Киодо во вторник.

Автомобиль попал в ДТП, был отброшен в сторону и врезался в колонну младших школьников, направлявшихся к началу занятий. В тяжелом состоянии находится женщина, сопровождавшая колонну. Четверо детей получили легкие ранения.

Полиция расследует причины происшествия.

Н.О.