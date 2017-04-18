Мальта готова внести вклад в достижение договоренностей между Азербайджаном и ЕС - МИД

2017-04-18 09:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мальта в период своего председательства в ЕС готова поддержать подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве и внести свой вклад в достижение договоренностей, сказал глава МИД Мальты Джозеф Мускат на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Глава МИД Мальты также выразил удовлетворение уровнем сотрудничества двух стран и отметил необходимость развития отношений во всех сферах.

Глава МИД Азербайджана проинформировал своего коллегу об экономическом развитии страны, рассказал о реализуемых крупномасштабных проектах.

Министры провели обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных направлениях, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с официальным визитом в Мальте.