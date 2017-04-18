Появилось видео избиения школьника учителем в Товузе – ВИДЕО

2017-04-18 09:49 | www.oxu.az | 3

В школе в селе Галабойну Товузского района учитель избил ученика. Инцидент был снят на камеру мобильного телефона. На видео учитель загнал ученика в угол и избивает его, а затем «принимается» за другого ученика.

Как передает Oxu.Az, сотрудники Xezerxeber посетили село и встретились с учителем. По словам педагога, данное видео является монтажом.

Мовсум Садыгов, преподающий военную подготовку, утверждает, что никогда не применяет к ученикам силу.

В министерстве образования сказали, что следует обратиться в районное отделение образования. Несмотря на несколько запросов в течение дня, получить комментарий у районного отделения образования не удалось.

Представляем вам это видео:

И.Н.

