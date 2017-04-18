Названа годовая инфляция в Азербайджане

2017-04-18 09:55 | www.oxu.az | 3

В январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен на потребительские товары и услуги составил 13,2%.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Госкомитет по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в марте 2017 года составила 1,6%. При этом продовольственные товары подорожали на 3,1%, непродовольственные товары – на 0,6%, услуги населению – на 0,5%.

В том числе цены на продовольственные товары выросли на 17%, на непродовольственные товары - на 12,6%, цены на оказываемые населению платные услуги выросли на 8,6%.

У.А.

