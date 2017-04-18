0 В екатеринбургской больнице из-за пожара эвакуировали 100 человек
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В екатеринбургской больнице из-за пожара эвакуировали 100 человек

2017-04-18 10:03 | www.apa.az | 2

В Екатеринбурге в областной клинической больнице №1 произошел пожар, в результате есть пострадавшие.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Свердловской области.

Пожар возник в подвальном помещении седьмого корпуса. По предварительным данным, его площадь составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники больницы эвакуировали 100 человек.

Сотрудники МЧС из подвального помещения спасли двух человек. В течение 18 минут пожар был локализован. Его причина устанавливается.

Представитель областного ГУ МВД России Нина Пелевина отметила, что утром в полицию от МЧС поступило сообщение о задымлении в подвале поликлиники ОКБ №1. Известно о двух пострадавших. В результате пожара поврежден электрощит в подвальном помещении.

В свою очередь, старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова отметила, что пострадали два электрика, получившие ожоги третьей степени. Их госпитализировали. По факту инцидента начата проверка.

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