Согласованные положения Конвенции по статусу Каспия не ущемляют национальные интересы стран - МИД РФ

2017-04-18 10:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Абсолютное большинство положений проекта Конвенции по правовому статусу Каспийского моря согласовано, причем эти положения гармонично балансируют потребности всех пяти сторон и не ущемляют национальные интересы ни одной из них, сказал спецпредставитель президента России по вопросам делимитации и демаркации границ России со странами СНГ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков в ходе международного экономического форума "Каспийский диалог" в Москве, сообщает pravda.ru.

"Каспий — это регион, который, в отличие от целого ряда других, является регионом мира, сотрудничества, здесь страны воспринимают себя частью единого целого", - сказал спецпредставитель президента России.

Посол напомнил собравшимся о том, что в ходе IV Каспийского саммита, который состоялся в 2014 году в Астрахани, лидеры прикаспийских стран достигли долгожданных договоренностей и сегодня можно говорить о практической готовности конвенции.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР. Прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. А 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.