Полковник: Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки

2017-04-18 10:07 | www.oxu.az | 2

Недавнее интервью генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна - ничего более, кроме как подхалимаж и хвастовство петуха и кукушки. Чтоб выслужиться перед вождями армянского племени и при этом угодить соплеменникам, эта кукушка хвалит петуха за то, что он хвалит кукушку.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил 1news.az полковник запаса ВС Азербайджана Ильгар Алиев.

Напомним, что на днях Аркадий Тер-Тадевосян дал интервью, в котором сообщил о приобретении Арменией ЗРК Верба, а также размещении американской системы на линии фронта.

«Это оружие будущего, которым немногие страны обладают. Эта система выполняет сразу 10 функций, определяет местонахождение противника и даже его оружие», - отмечает Тер-Тадевосян. Кроме того, он указывает, что в начале мая в Армению прибудет боевой американский генерал, с которым будет проведена интересная встреча.

Комментируя высказывания Тер-Тадевосяна, Ильгар Алиев отметил: «Выражаясь без расторможки, этот тупой Рембо или как его в армянстве величают «Гомандос», не подозревая, выпускает ляп за ляпом. Его высказывания и вообще действия Армении по своему характеру больше похожи на действия капризной проститутки, которая состоит на содержании у богатого мужчины.

Эта проститутка, хвастаясь перед своими коллегами, заявляет, что мол после «апрельского изнасилования» чужим мужчиной ее милый, щедрый и любимый подарил ей зенитно-ракетные комплексы «Вебра» и новые системы ПВО, с помощью которых она сможет прикрыть (но не защитить) свои сокровенные места. Или вот еще. «На наших границах размещены современные американские системы - оружие будущего...», «В начале мая в Армению прибудет боевой американский генерал, с которым будет интересная встреча», - говорит кукушка-проститутка.

Это или флирт, или шантаж первого содержателя, намекая ему, что если плохо будешь за мной ухаживать, я отдамся еще более богатому заокеанскому дядьке».

«Милый «Гомандос», может вы, в конце-то концов, определитесь, на чьи колени присесть, ведь так вам будет легче, не закинете же вы одну ногу одному, а вторую другому, a то из вас какой-то неправильный бутерброд получится. В таком случае и нам будет легче у кого вас отбить, только не ради ухаживания, а очередного проапрельского и окончательного «изнасилования», - сказал И.Алиев.

По его словам, показывая свою осведомленность, «Гомандос» заявляет, что «...в связи учениями азербайджанская сторона перебросила достаточно много техники, и нам надо быть начеку».

«Я с уверенностью могу сказать, что на момент интервью «Гомандос» ни одна техника не сдвинулась с мест постоянной дислокации, а начало учений было запланировано только на 16 апреля. А его осведомленность опирается на снятые кадры с прошлогодних учений. Где же тогда оружие будущего, которое выполняет 10 функций одновременно?

Отвечая на вопрос «...что принесли обороне и безопасности приобретенные новые системы?», он признается, что «...любую оборону можно одолеть..., эти системы позволят нам укрепить нашу оборону и избежать больших жертв» и ни слова о способности отражения наступления или атаки», - подчеркнул И.Алиев.

Полковник запаса ВС Азербайджана напоминает, что в июне 1982 года израильские ВС без единой потери полностью уничтожили в долине Бекаа мощную сирийскую группировку сил и средств противовоздушной обороны «Феда» и, по свидетельству советских специалистов, такой плотной концентрации (24 дивизиона на участке 30 на 28 км ) ракетных и артиллерийских сил ПВО не было нигде в мире, даже в СССР, и командовали ими частично советские офицеры и генералы.

«За неполные двое суток израильтяне полностью уничтожили 19 сирийских зенитно-ракетных дивизионов и еще четыре вывели из строя. Причем при нанесении этого массированного удара не был потерян ни один израильский самолет и основную роль в этом сражении сыграли беспилотные летательные аппараты, которым советские специалисты не придали должного значения, а также системы ВСО», - указал он.

По его словам, и у Азербайджана достаточно таких средств, чтобы прорвать противовоздушную оборону противника и добиться господства в воздухе. К тому же хочу отмечает он, военная промышленность Азербайджана продолжает производство беспилотников и с каждым днем пополняет арсенал ВС.

«И наконец, об оружии будущего, которое передали американцы. Хочу проинформировать этого старого маразматика «Гомандос», что оружие будущего - это космос, и весомой альтернативой вашему оружию будущего является наш собственный спутник и в скором будущем Азербайджан собирается запустить второй. И если добавить ко всему этому кибервойска, создаваемые в Азербайджане, то приобретенное вами оружие будущего уже давно забытое старое, а передали его вам, чтоб как-то сбалансировать положение.

Так, что милый «Гомандос», против лома нет приема, если нет другого лома», - заявил Ильгар Алиев.

A.M.