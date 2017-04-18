Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Мальты – ФОТО
2017-04-18 10:10 | www.oxu.az | 2
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита на Мальту встретился с премьер-министром этой страны Джозефом Мускатом.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, Дж.Мускат выразил удовлетворение нынешним состоянием двухсторонних связей.
Он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между Мальтой и Азербайджаном и выразил уверенность, что этот визит внесет вклад в развитие связей между нашими странами.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных направлениях, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.