Мушфиг Хатамов принял участие в международном кинофестивале в Стамбуле

2017-04-18 10:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, председатель Общественного объединения "Гильдия продюсеров Азербайджана" Мушфиг Хатамов принял участие в программе "Встречи на мосту" в рамках Международного стамбульского кинофестиваля (Турция), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм".

В ходе мероприятия Мушфиг Хатамов обсудил возможности будущего сотрудничества с руководством данного фестиваля, а также с участвующими в кинофоруме продюсерами и другими кинодеятелями.

Международный стамбульский кинофестиваль основан в 1982 году Стамбульским фондом культуры и искусств. С 1984 по 1988 год назывался "Международные стамбульские дни кино". Проводится ежегодно в апреле. Главный приз кинофестиваля – "Золотой тюльпан". В рамках фестиваля проходят - семинары, мастер-классы, встречи с режиссерами, дискуссии, специальные показы.

(Автор: Джани Бабаева)