Премьер-министр: «Мальта поддерживает соглашение о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном»

2017-04-18 10:21 | www.apa.az | 3

В рамках официального визита в Республику Мальта министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром этой страны Джозефом Мускатом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в ходе встречи премьер-министр выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних связей. Дж.Мускат подчеркнул интерес Мальты к расширению сотрудничества с Баку и выразил уверенность в том, что этот визит внесет вклад в развитие отношений между двумя странами.

Коснувшись значимости связей между Азербайджаном и Европейском союзом, Джозеф Мускат поприветствовал оценивание высокопоставленными лицами ЕС этих отношений в качестве стратегического партнерства. Премьер-министр заявил, что Мальта, председательствующая в Европейском союзе, поддерживает подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном и готова внести свой вклад в достижение этой договоренности.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров ознакомил мальтийского премьера с перспективами развития связей Азербайджана с Евросоюзом и ходом переговоров по проекту нового соглашения о стратегическом сотрудничестве между Баку и ЕС.

Коснувшись процесса переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров отметил важность подхода к вопросу урегулирования проблемы с точки зрения уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств.

На встрече состоялся обмен мнениями по всестороннему развитию двусторонних связей в различных областях, реализации транснациональных энергетических и транспортных проектов, а также по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.