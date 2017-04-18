ГЭЦ обратился к желающим принять участие во втором вступительном экзамене

2017-04-18 10:24 | www.apa.az | 3

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, желающим принять участие на втором вступительном экзамене по I-IV группам специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты, отметившие в своем электронном заявлении, что желают принять участие на первом вступительном экзамене, и желающие принять участие и во втором экзамене, должны с 4 по 22 мая пройти регистрацию на сайте eservices.dim.gov.az/erizebak/erize.

Для регистрации они должны будут пополнить счет личного кабинета.

Абитуриенты, не отметившие в своем заявлении желание принять участие в первом вступительном экзамене, смогут принять участие на втором без регистрации.