Французский актер представил в Баку моноспектакль по комедии Мольера – ВИДЕО

2017-04-18 10:14 | www.oxu.az | 3

В рамках Дней Франкофонии в Баку французский актер Феликс Либрис представил моноспектакль по известной комедии Мольера «Скупой».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Либрис был «одним в трех лицах», исполняя роли Гарпагона, Валера, Клеанта, Марианны, виртуозно перевоплощаясь из одного персонажа в другой при отсутствии на сцене каких-либо декораций.

«Это - новая форма представления драматического произведения, которая пока не практикуется ни в Азербайджане, ни во Франции. Здесь главная сложность в реализации, технике, так как играть одновременно всех героев нелегко», - сказал Либрис в беседе с журналистами.

По его словам, секрет в том, что зритель в течение часового представления видит на сцене одного актера, но в его представлении оживают все персонажи и декорации.

По мнению театральных специалистов, преимущество таких спектаклей в их мобильности, при этом показ не требует больших финансовых затрат.

Неделя Франкофонии, которая проходит в Азербайджане с 1 по 22 апреля, включает показы фильмов и спектаклей, выступления творческих коллективов из франкоязычных государств, концерты джазовой музыки и выставки.

A.C.

