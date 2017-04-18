Азербайджан будет экспортировать в Германию чай и гранат

2017-04-18 10:17 | www.oxu.az | 3

В январе текущего года из Азербайджана в Германию была организована экспортная миссия с участием 18 компаний. В рамках данной миссии была достигнута предварительная договоренность об экспорте чая и граната в эту страну, а также подписано соглашение об импорте гранатового сока в Швецию.

Как передает Oxu.Az, об этом министр экономики Шахин Мустафаев сказал на республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе.

По словам министра, также достигнута предварительная договоренность об экспорте сухого молока и молочных продуктов, гранатового сока, кондитерских изделий, мебели, труб и металлических конструкций в Пакистан и Афганистан, а также мяса, гранатового сока, косметологической и медицинской продукции из нафталанской нефти в Катар.

У.А.

