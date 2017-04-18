Назван самый полезный напиток в мире

2017-04-18 10:24 | www.oxu.az | 3

Какие напитки полезнее всего в спорте - на этот вопрос попытались ответить ученые, составив свой рейтинг помощников в развитии собственного тела.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на tsargrad.tv, самым полезным напитком для спортсмена назвали обычную воду без каких бы то ни было добавок. В то же время, отмечается, что спортсмен при большой физической нагрузке не должен обходиться без соли и сахара. Они жизненно необходимы. Особым образом смешанные спортивные напитки помогают быстро восстановить силы после тяжелой тренировки. Однако стоит не забывать о последствиях употребления таких жидкостей. Например, высокий объем сахара в напитке может привести к проблемам с лишним весом у спортсмена. Кроме того, могут пострадать зубы.

В энергетических напитках для спортсменов, как правило содержится кофеин и другие стимуляторы. Они также не полезны - в больших объемах такие составляющие способны вызывать аритмию, а также расстройство желудка, анемию и головные боли. Чтобы минимизировать такие последствия, ученые советуют пить больше чистой воды.

Кстати, вода - источник здоровья для каждого человека, не только для профессионального спортсмена, резюмируют специалисты.

A.M.

