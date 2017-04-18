Постпред КНДР: Ядерная война может начаться в любой момент

2017-04-18 10:28 | www.oxu.az | 3

Первый заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что из-за действий США на Корейском полуострове ядерная война может начаться в любой момент.

Как передает Oxu.Az, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Дипломат предупредил США воздержаться от действий, которые создают опасную ситуацию в регионе.

«Со своей стороны Пхеньян готов принять контрмеры против любых агрессивных действий Вашингтона», - заявил постпред КНДР.

По его словам, попытка ввести санкции в отношении Северной Кореи - нарушение суверенитета страны. Он отметил, что СБ ООН также действует от имени США.

Н.О.