Hurriyet: Апрельская эскалация на линии соприкосновения улучшила тактические позиции Баку

2017-04-18 10:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Эскалация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха в апреле 2016 года привела к улучшению тактических позиций Азербайджана на передовой, пишет в статье опубликованной турецким изданием Hurriyet Daily News научный сотрудник Королевского института международных отношений Великобритании (Chatham House) Заур Шириев.

«С точки зрения психологического преимущества успех Баку развеял миф о том, что армянская оборонительная линия способна вынести любой удар. Азербайджан также смог выйти за рамки риторических угроз, демонстрируя, что он может использовать силу для освобождения оккупированных территорий в случае необходимости», - пишет Шириев.

Первоначальное ожидание после апрельских столкновений - после прекращения огня, поддержанного Москвой - состояло в том, что повышение международной осведомленности означало бы, что Запад и Москва будут сотрудничать, чтобы привести обе стороны за стол переговоров, пишет автор. Однако со времени венской встречи в мае 2016 года западные страны, по сути, исчезли, предоставив России одной заполнить этот вакуум, говорится в статье.

«Надежды на то, что более тесные отношения Азербайджана с Москвой ускорят решение, рухнули. Стороны конфликта вернулись к статус-кво, предшествующему апрелю, в условиях дипломатического тупика на переговорах», - пишет Шириев. Главная проблема заключается в том, что Азербайджан преувеличивает степень конструктивной посреднической роли России, в деле оказания давления на Армению, пишет автор, добавив, что в то же время Армения - как военный союзник Москвы - ожидает совершенно противоположной роли Кремля, заставив инициативу Москвы зайти в тупик.

Еще один фактор, который ограничивает возможности Азербайджана, заключается в том, что со времени встречи в Вене западные сопредседатели - Франция и США - добились увеличения числа миссий по мониторингу действующим председателем ОБСЕ и создания механизма мониторинга, для расследования инцидентов вдоль линии соприкосновения. Баку выступает против этого, поскольку этот механизм послужит для закрепления нынешней линии соприкосновения войск в качестве границы, пишет автор. Это снижает вероятность успешных переговоров, но увеличивает вероятность новых разрушительных столкновений, пишет Шириев.

У других сопредседателей Минской группы, похоже, нет никакого желания активизировать переговоры, говорится в статье. Предпочтения этих сопредседателей, похоже, ориентированы на сохранение хрупкого военно-политического статус-кво, оставляя любые инициативы по разрешению конфликтов Москве, пишет Шириев.

Но, в конце концов, внутренние политические события в Армении, в том числе, общественный вызов союзу с Москвой, уменьшили эти перспективы, говорится в статье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Армении Серж Саргсян подтвердили в совместном заявлении по итогам встречи в Санкт-Петербурге достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса.

С этой целью они условились, в частности увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта, сообщал ранее сайт Кремля по итогам встречи президентов Азербайджана, России и Армении в Санкт-Петербурге 20 июня.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)