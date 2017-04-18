Бахар Мурадова: «Референдум в Турции был проведен на высоком уровне, цель была достигнута»

2017-04-18 10:36 | www.apa.az | 3

«Прежде всего следует поздравить турецкий народ с всенародным днем голосования и его результатами. Вне зависимости от того, какая часть населения какую позицию заняла, правда заключается в том, что в Турции все решения принимаются большинством голосов и служат будущему народа».

Как сообщает АПА, об этом заявила заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, результат является выбором турецких избирателей и его следует учитывать: «За прошедший период мы наблюдали интенсивные разговоры турецких граждан. Результат перед глазами. Цель достигнута. Референдум был проведен на высоком уровне и в соответствии со всеми демократическими стандартами. Теперь остается только наблюдать за процессом исполнения этого решения. Уверена, что правящая партия Турции, Эрдоган и «AK Parti», поддерживающий свой народ, в отношениях с друзьями и союзниками будет придерживаться основных интересов Турции и воспользуется этими решениями».