Общий объем вкладов в United Credit Bank превышает 3,6 млн. манатов

2017-04-18 10:47 | www.apa.az | 3

Как заявил исполнительный директор фонда Азад Джавадов, общий объем вкладов в банке составляет 3,635 млн. манатов, объем застрахованных вкладов - 3,315 млн. манатов, объем планируемых компенсаций - 2,132 млн. манатов.

Он отметил, что общее число застрахованных вкладчиков в банке составляет 472.

По его словам, фонд страхования вкладов приступит к выплате компенсаций по застрахованным вкладам United Credit Bank с 19 апреля.

Лицензия United Credit Bank была отозвана 25 января 2016 года в связи с невыполнением банком требования к минимальному совокупному капиталу, обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк не управлял своей деятельностью в надежном и пруденциальном порядке. На основании этого Бакинским административно-экономическим судом №1 9 февраля 2016 года было принято решение о банкротстве банка. Однако, United Credit Bank подал апелляцию на это решение. По этой причине не было возможно начать выплату компенсаций по застрахованным вкладам в банке. 15 марта 2017 года Верховный суд принял решение оставить в силе решение суда первой инстанции о начале процедуры банкротства банка. Тем самым были устранены препятствия для выплаты компенсаций вкладчикам банка. Согласно статьям 51 и 52 Закона «О банках», с 26 января в United Credit Bank назначена временная администрация. 27 января, согласно статье 22.3.1 Закона АР «О страховании вкладов», United Credit Bank был исключен из реестра банков-членов Азербайджанского фонда страхования вкладов. Свидетельство, выданное банку 7 августа 2007 года в связи с членством в фонде, ликвидировано.