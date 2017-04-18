В Баку неизвестные ударили ножом полицейского – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-18 10:35 | www.oxu.az | 3

В поселке Амирджан Сураханского района столицы произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, раненым оказался младший сержант 31-го отделения полиции Управления полиции Сураханского района Эльдар Оруджов, 1988 года рождения.

Инцидент произошел во время осмотра местности сотрудниками пост-патрульной службы. Полицейские обнаружили в поселке подозрительный автомобиль «Лада Гранта» и приблизились к нему. Они потребовали документы у находившихся в автомобиле четырех человек. В этот момент один из пассажиров вышел из автомобиля и ударил Э.Оруджова ножом в бедро.

Из находившихся в автомобиле удалось задержать лишь одного, ведутся поиски трех остальных преступников.

A.M.

