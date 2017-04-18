Референдум в Турции прошел в соответствии с принципами демократии - Бахар Мурадова

2017-04-18 10:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Результаты референдума по внесению изменений в конституцию Турции отражают волю избирателей, сказала во вторник журналистам вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова.

Она отметила, что все решения в Турции принимаются при участии большинства народа и нацелены на будущее.

Референдум прошел на высоком уровне в соответствии со всеми принципами демократии, сказала Мурадова.

Вице-спикер выразила уверенность в том, что президент Турции и Партия справедливости и развития и впредь будут выполнять взятые перед народом обязательства.

По предварительным данным, на референдуме, прошедшем в минувшее воскресенье, за поправки в конституцию Турции проголосовали 51,33 процента избирателей.

В голосовании участвовали 84 процента избирателей.