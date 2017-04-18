Пенс о ситуации вокруг КНДР: Мир достигается силой

2017-04-18 10:56 | www.apa.az | 2

Вице-президент США Майк Пенс обсудил проблему КНДР с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, во время переговоров Пенс отметил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что мир достигается силой.

Кроме того, политик заявил о намерении США сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем для решения северокорейской ядерной проблемы.

Накануне Пенс заявил, что эра стратегического терпения Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Он также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

Азиатское турне Пенса совпало с самым острым кризисом вокруг КНДР за последние годы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». СМИ не исключали, что Вашингтон может нанести удар по Северной Корее.

В Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле.