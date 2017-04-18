Forbes: Сила и потенциал проекта Новый «Шелковый путь» в его универсальности

2017-04-18 10:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сила и потенциал проекта Новый «Шелковый путь» - в его универсальности, пишет в статье опубликованной авторитетным изданием Forbes Вейд Шепард.

Эта новая сеть обновленных транспортных маршрутов и новых торговых хабов, расположенных между Китаем и Европой, обеспечит эффективность, безопасность и здоровую конкуренцию, так как это не один маршрут, а сеть из множества взаимосвязанных трансевразийских коридоров, пишет автор.

Как и во времена древнего «Великого шелкового пути», если один коридор станет недоступен из-за смены правительства, войны, экономического переворота или повышения тарифов, груз может отправляться через альтернативные маршруты, говорится в статье.

Евразия, стремительно втягивается в единый масштабный рынок, охватывающий свыше 65% населения, 75% энергетических ресурсов и 40% ВВП в мире, а железнодорожные маршруты являются артериями, связывающими все это воедино, пишет Шепард.

«В настоящее время существует три эксплуатационных железнодорожных коридора, которые физически соединяют Китай и Европу. Северная часть проходит в основном по территории России и по большей части идет по маршруту Транссибирской магистрали. Центральный маршрут проходит по всей территории Казахстана до соединения с северным маршрутом на западе России. В то время как южный маршрут проходит через Казахстан в порт Актау и либо обеспечивает пересечение Каспийского моря паромом, либо направляется в Иран, прежде чем пройти по территории Азербайджана, Грузии и Турции. Время, затраченное на перевалку грузов по каждому из коридоров, составляет от 10,5 до 16 дней», - пишет автор.

В то время как северные и центральные сухопутные маршруты Нового «Шелкового пути» в настоящее время находятся на подъеме, южный сегодня только начинает развиваться, пишет Шепард.

Крупные инициативы, такие как ввод в эксплуатацию первого британского грузового поезда, отправившегося в Китай на прошлой неделе, создание нового Silk Way Logistics - совместного предприятия трех крупнейших европейских экспедиторов Европы и казахстанской компании KTZ Express, совершающей операции в Европе, показывают, что доступ к Китаю по железной дороге становится все более привлекательным для западных компаний, пишет автор.

«Поскольку спрос на услуги по южному железнодорожному коридору продолжает расти, власти китайских регионов Ляньюньган и Чэнду надеются ввести запланированные рейсы в Стамбул в ближайшие месяцы. После того, как эти плановые услуги будут введены в действие, они позволят увеличить поток товаров вдоль коридора и подтолкнуть торговлю между Китаем и Европой», - сказал Стив Хуан (Steve Huang), генеральный директор китайской компании DHL, являющейся одной из основных компаний, осуществляющей доставки вдоль Нового «Шелкового пути».

Важное звено южного железнодорожного коридора - линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая вскоре свяжет Азербайджан с Турцией напрямую, говорится в статье.

«Ожидается, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет завершена к середине 2017 года. Сразу после ее ввода в эксплуатацию, транспортировка из Китая в Турцию будет более быстрой и более рентабельной», - сказал Хуан.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)