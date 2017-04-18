Армии ряда стран поддерживают терроризм и госперевороты - президент Ирана

2017-04-18 10:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Целями армий ряда стран являются вмешательство в дела других государств, геноцид, пропаганда терроризма и государственные перевороты, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Президент Ирана сказал это, выступая на церемонии, посвященной Национальному дню армии Ирана, которая проходит у мавзолея основателя Исламской Республики — имама Хомейни, сообщает во вторник агентство IRNA.

Рухани добавил, что армия Ирана после Исламской революции всегда была источником гордости и мира в регионе.

Он отметил, что на сегодня ВС Ирана обладают наибольшей силой и мощью, чем когда-либо в истории.

(Автор: Эльмира Таривердиева)