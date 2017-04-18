ISESCO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

2017-04-18 10:53 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (ISESCO), Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

ISESCO Genel Sekreteri Dr. Abdülaziz Osmani tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ISESCO'ya üye olan Türkiye'de gerçekleştirilen anayasa değişikliği halk oylaması başarıyla sonuçlandı. Türkiye'nin bağımsızlığını ve anayasal kurumlarını güçlendirecek ve ülkeyi ileriye taşıyacak anayasa değişikliğinin kabul edilmesinden dolayı başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.