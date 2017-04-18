Бенедикт XVI на своё 90-летие побаловал себя пивом – ФОТО

2017-04-18 10:54 | www.oxu.az | 3

Официальное издание Святого престола L'Osservatore Romano сообщило, что находящийся на покое папа римский Бенедикт XVI отпраздновал 90-летний юбилей в компании гостей из родной ему Баварии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, торжественный момент он скрепил кружкой пива.

Издание опубликовало фото, на котором Бенедикт XVI в компании гостей запечатлён с кружкой пива. Пенным напитком себя побаловал и монсеньор Георг Ратцингер, старший брат папы на покое.

Среди прочего Бенедикту XVI подарили корзинку с подарками, и, по утверждению издания The New York Times, в ней были немецкие сосиски и крендели.

Поздравлять Бенедикта XVI пришлось на день позже его реального юбилея.

Он родился 16 апреля 1927 года — его день рождения в этом году совпал с Пасхой.

Н.О.