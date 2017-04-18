Азербайджан попал в топ-3 популярных направлений гастрономического туризма

2017-04-18 11:07 | www.oxu.az | 3

Аналитическое агентство ТурСтат определило популярные у российских туристов направления гастрономического туризма в странах СНГ и ближнего зарубежья.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТурСтат, гастрономический туризм в страны СНГ является одним из самых быстрорастущих в выездном туризме из России в 2017 году.

В топ-5 стран СНГ и ближнего зарубежья, популярных для гастрономического туризма россиян, входят Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан и Узбекистан.

Рейтинг составлен по данным анализа спроса на гастрономические туры.

По данным ТурСтат, самые популярные гастрономические туры россиян в страны СНГ и ближнего зарубежья - это поездки на одну неделю.

Например, гастрономический тур на 7 дней из России в Азербайджан или Грузию с авиабилетами обойдется в среднем в 800 долларов, в Казахстан — 900 долларов, а в Узбекистан — 1000 долларов.

Гастрономический туризм - это путешествия и гастрономические туры для знакомства с регионом или страной через гастрономию, местную кухню и кулинарные мастер-классы.

Н.О.