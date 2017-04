"Фиксики играют в цирк" в Баку: Выиграй 10 билетов - конкурс (ВИДЕО)

2017-04-18 11:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - "Друзья! Приглашаем всех родителей и детей на увлекательное представление "Фиксики играют в цирк", которое состоится 27 мая во Дворце Гейдара Алиева, и объявляем новый конкурс, в котором разыгрывается 10 билетов! Для участия в конкурсе нужно записать видео в котором Ваш ребенок исполняет известную песню из популярного мультфильма «Фиксики» и загрузить его в Instagram и Facebook под хэштэгом #mcdaz. 10 победителей (каждый получит по 2 билета и по 1 Happy Meal) будут определены путём случайного выбора. До встречи в McDonald's и на Фикси-Шоу!", - говорится в сообщении организаторов праздничного вечера.

"Фиксики играют в цирк" - это новые захватывающие приключения любимых героев - Файера, Симки, Нолика и их друга ДимДимыча, и в этом увлекательном действе будут участвовать все зрители "Фикси-шоу".

Все действия разворачиваются в игрушечном Фикси-цирке, и для того, чтобы попасть на это представление, всем зрителям надо уменьшиться. В разгар циркового представления ДимДимыч, фанат компьютерных игр, совершит роковую ошибку. Он нажмет рекламную яркую кнопку в своём телефоне, и все попадут внутрь компьютерной игры "КИБЕРЦИРК".

Этой игрой управляет главный злодей - Гипнозио Фон Глюк. Из этой навязчивой игры нет выхода, и все зрители, ДимДимыч и фиксики могут навсегда остаться пленниками виртуального пространства.

Стараясь выбраться из компьютерного плена, наши герои сразятся с приспешниками Фон Глюка – персонажами компьютерных игр. Эти злодеи обладают суперспособностями, и победить их можно только с помощью всех зрителей "Фикси-шоу".

Фокусы, неожиданные яркие трюки, клоунада – всё это ждёт зрителей представления, как в самом настоящем цирке!

Билеты продаются во всех кассах города, в центрах Службы ASAN и онлайн на https://iticket.az/events/fiksiki-igrayut-v-cirk

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az