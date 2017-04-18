İstanbul'da AVM'de büyük yangın

2017-04-18 11:12 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Bağcılar Basın Ekspres yolunda yer alan bir AVM'de yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, AVM'deki personeller tahliye edilmeye başlandı.

Bağcılar'daki alışveriş merkezinin zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı duman kaplaması üzerine özel güvenlik görevlileri, alışveriş yapan vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.