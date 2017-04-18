ЕС реализовал в области гражданского общества в Азербайджане 70 проектов на 90 млн. евро

2017-04-18 11:24 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на конференции «Азербайджанское законодательство о неправительственных организациях и практика в соответствии с европейскими стандартами» заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила, что гражданское общество дает возможность людям участвовать в формировании политики на нижнем уровне: «Мы поддерживаем развитие гражданского общества. В рамках программы «Восточное партнерство» мы реализуем в странах проекты подобного рода. Мы продолжим это сотрудничество».

М.Мард выразила благодарность правительству Азербайджана за поддержку, оказанную в реализации этих проектов.