Шахин Мустафаев недоволен объемом ненефтяного экспорта

2017-04-18 11:12 | www.oxu.az | 3

До 2025 года объем ненефтяного экспорта на душу населения Азербайджана планируется довести, как минимум, до 450 долларов. Это означает рост более чем в три раза. Для успешного выполнения данных планов экономика страны должна обладать сильным и конкурентоспособным ненефтяным сектором.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом министр экономики Шахин Мустафаев сказал на республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе.

Министр отметил, что функционирование современных предприятий в промышленных парках и зонах, инвестиции на сумму 1,2 миллиарда манатов увеличат в ближайшие годы производственный и экспортный потенциал ненефтяного сектора.

«С целью поддержки местных производителей и расширения экспортного потенциала мы применяем двухлетние специфические импортные таможенные пошлины на 84 вида товаров, по которым в стране имеется высокий производственный потенциал и возможность самообеспечения. Данные шаги позволили существенно сократить импорт товаров в страну», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в первом квартале 2017 года импорт товаров в Азербайджан сократился на 17%, в том числе ненефтяной импорт – на 20%.

«По мере роста внутреннего самообеспечения и на основе анализа, мы будем расширять список товаров, по которым применяются такие пошлины», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что, несмотря на положительные сдвиги, учитывая экономический потенциал страны, объем ненефтяного экспорта находится не на желаемом уровне. В связи с этим в этом направлении будут вестись интенсивные работы.

По словам министра, исследования показывают, что имеются широкие возможности для расширения экспорта продуктов различных наименований, включая некоторые химические продукты, металл, алюминий, электрическое оборудование, мебель, вино, соки, фрукты и овощи, хлопок, табак и др. В связи с этим планируется создание экспортно-ориентированных предприятий, открытие на приоритетных экспортных рынках торговых домов и представительств, упрощение экспортных процедур, подготовка международно-сертифицированных специалистов в области экспорта и т.д.

У.А.

