В США ящерица стала сотрудником полиции – ФОТО

2017-04-18 11:16 | www.oxu.az | 3

Полицейские из департамента города Эйвондейл, штат Аризона, приняли на службу ящерицу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, о пополнении своих рядов служители правопорядка объявили на странице подразделения в соцсети Facebook.

Бородатая рептилия по кличке Айро приняла присягу и получила отличительный знак полицейского.

Рептилия начала «карьеру» в рядах правоохранительных органов в апреле 2016 года. Ящерицы этого вида, как утверждают исследователи, благодаря острому обонянию, могут искать запрещенные вещества намного эффективнее, чем собаки из кинологической службы.

Н.О.