В Стамбуле горит торговый центр (ВИДЕО)

2017-04-18 11:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В стамбульском районе Багджылар горит торговый центр, сообщают во вторник турецкие СМИ.

На место пожара направлены пожарные бригады и спасатели.

Люди эвакуированы из здания центра.

Причина пожара и другие подробности не сообщаются.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade