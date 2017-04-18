Кредитный портфель находящихся в процессе ликвидации 10 банков составляет 2,5 млрд. манатов

2017-04-18 11:33 | www.apa.az | 3

Кредитный портфель находящихся в процессе ликвидации 10 банков составляет 2,5 млрд. манатов.

Как заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов Азад Джавадов, в целом, число клиентов 10 банков составляет 75 тысяч человек.

Отметим, что Фонд страхования вкладов по состоянию на 12 апреля 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,201 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 54,566 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн. манатов. Кроме того, по состоянию 12 апреля 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 1,974 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,280 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 436,613 млн. манатов.

В целом, вкладчикам 10-ти закрывшихся банков выплачено более 727,065 млн. манатов компенсации.