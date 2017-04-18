«Мисс Баку-2015» стала художницей и провела первую персональную выставку – ФОТО

2017-04-18 11:24 | www.oxu.az | 4

В Баку открылась персональная выставка модели Эльвиры Elvee, являющейся обладательницей титулов «Мисс Баку - 2015».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Э.Elvee рисует с двух лет, но профессионально рисованием занялась 3 года назад и уже успела принять участие в ряде сборных выставок. Открывшаяся в минувший уикенд выставка «Mood» стала ее первой персональной экспозицией.

«Готовилась к выставке 3 года и не случайно назвала ее «Mood», что в переводе с английского языка означает «настроение». В своих работах, представленных на выставке, мне хотелось поделиться с людьми своим настроением и чувствами, бесконечной радостью, которую я испытываю, занимаясь рисованием. И как мне кажется, мне удалось передать это.

По завершении открытия выставки я сделала очень важный вывод, который навсегда изменил мое отношение к творчеству – если раньше творила исключительно для себя, то теперь я понимаю, что это необходимо и людям тоже.

Считаю, что живопись, как и музыка, может вдохновлять и дать человеку отвлечься от других проблем, окунувшись в мир прекрасного», - рассказывает Эльвира Elvee.

A.C.

