İstanbulda ticarət mərkəzi YANIR (VİDEO)

2017-04-18 11:21 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

İstanbulda ticarət mərkəzlərindən birində yanğın baş verib.

Trend-in məlumatına görə, müştərilər, işçi heyəti dərhal təxliyə olunub.

Yanğının səbəbi hələ məlum deyil. Yanğınsöndürənlər hadisə yerindədir.

Xəbər yenilənir