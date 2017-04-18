В России и Грузии ждут азербайджанский театр (ФОТО)

2017-04-18 11:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя 19-30 апреля выступит с гастролями на сцене Грузинского государственного профессионального театра юного зрителя, Владикавказского театра юного зрителя (Республика Северная Осетия-Алания, Российская Федерация) и Чеченского государственного театра юного зрителя (Чеченская Республика, Российская Федерация), сообщили Trend Life в театре.

Гастроли пройдут в соответствии с соглашением о взаимном творческом сотрудничестве, подписанном между руководством азербайджанского театра и руководителями трех зарубежных театров.

На гастролях труппа азербайджанского театра выступит с постановкой Dəcəl keçi ("Непослушная коза").

В ходе визитов директор государственного театра юного зрителя, заслуженный артист, президент Азербайджанского национального центра ASSİTEJ (Международная ассоциация театров для детей и молодежи) Мубариз Гамидов проведет встречи с руководителями Национальных центров ASSİTEJ России и Грузии.

Наряду с этим 5-7 мая коллектив Чеченского государственного театра юного зрителя представит на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя постановку "Сказка о золотом скакуне", а 19-21 мая Грузинский государственный профессиональный театр юного зрителя покажет в Баку спектакль "Королевская корова".

Напомним, что 20-27 апреля моноспектакль Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего") Азербайджанского государственного театра юного зрителя будет представлен на III Международном фестивале русской классической драматургии "Горячее сердце" в городе Кинешма (Ивановская область, Россия).

Моноспектакль, в котором участвует заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов, с успехом был представлен на международных театральных фестивалях и удостоен дипломов и наград.

(Автор: Джани Бабаева)