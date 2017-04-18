Азай Гулиев: Азербайджан намерен укреплять отношения с ПА ОБСЕ

2017-04-18 11:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен укреплять отношения с Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ, сказал журналистам во вторник зампредседателя ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азай Гулиев.

Он отметил, что в связи с этим спикер парламента Огтай Асадов пригласил председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в Азербайджан.

«Надеемся, что визит осуществится в ближайшее время. 23-24 апреля в Копенгагене состоится очередная встреча ПА ОБСЕ, где я еще раз напомню об этом приглашении», - сказал Гулиев.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Текст: Кямаля Сеидова)