Фонд: Компенсации пока не получили 176 тыс. застрахованных вкладчиков

2017-04-18 11:42 | www.apa.az | 3

Азербайджанский фонд страхования вкладов выплатит застрахованным вкладчикам закрытых банков компенсации на сумму 26,8 млн. манатов.

Как сказал на пресс-конференции исполнительный директор фонда Азад Джавадов, 22,666 тыс. застрахованных вкладчиков закрытых банков уже получили компенсации на сумму 727 млн. манатов, им осталось выплатить 26,8 млн. манатов. По его словам, компенсации пока не получили 175,943 тыс. застрахованных вкладчиков, большинство из которых имеют вклады на маленькую сумму. Так, 106 тыс. человек имеют вклады в размере до 1 маната. «Общий объем обязательств закрытых банков составляет 2,9 млрд. манатов», - сказал А.Джавадов.