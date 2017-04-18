Азад Джавадов: Расходы на ликвидацию банков сократились в пять раз

2017-04-18 11:30 | www.oxu.az | 3

Расходы Азербайджанского фонда страхования вкладов на ликвидацию закрывшихся коммерческих банков сократились в пять раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

«Если расходы на какой-либо банк составляли 1,5 млн манатов в месяц, то сейчас эта цифра равна 200-300 тыс. манатов.

Дело в том, что процесс ликвидации управляется из единого центра, с единым программным обеспечением, в том же офисе», - отметил руководитель Фонда.

У.А.

