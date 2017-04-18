Азай Гулиев: ПА ОБСЕ должна требовать отчет у сопредседателей Минской группы

2017-04-18 11:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ должна требовать отчет у сопредседателей Минской группы, сказал журналистам зампред ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев.

Азай Гулиев сказал, что в ПА ОБСЕ приняты важные документы о конфликтах. «Но мы думаем, что в связи с этим должны быть приняты конкретные шаги, решения. ПА ОБСЕ должна провести ревизию деятельности ОБСЕ в этом направлении, требовать отчет у сопредседателей Минской группы», - отметил Гулиев.

Он добавил, что у сопредседателей необходимо спросить, почему до сих пор не решен армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, почему на линии соприкосновения все еще гибнут гражданские лица и азербайджанские солдаты. «Поэтому мною был поставлен вопрос, чтобы один из сопредседателей Минской группы был приглашен на одну из сессий ПА ОБСЕ, и отчитался. Мы также планируем встречу парламентариев стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, где обсудим урегулирование конфликта», - сказал депутат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Текст: Кямаля Сеидова)