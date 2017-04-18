Фонд: Ведутся переговоры с двумя аукционными центрами о продаже имущества закрывшихся банков

2017-04-18 11:51 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов Азад Джавадов. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с двумя аукционными центрами: «Имущество находящихся в процессе ликвидации банков будет продано на открытых аукционах. Процесс будут контролировать фонд страхования вкладов и кредиторы банка. Ежеквартально кредиторам будет предоставляться отчет об итогах реализации имущества».