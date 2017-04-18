Держи деньги на карте, получай проценты!

2017-04-18 11:45 | www.oxu.az | 3

Объединяя в себе особенности и дебетовой, и кредитной карты, карта Expresso создает максимум возможностей. Клиенты будут получать 3% годового дохода на остаток суммы, размещенной на карте.

Проценты, начисляемые на дебетовый остаток, переводятся на карточный счет в последний рабочий день в конце каждого месяца.

Для того чтобы быстро, удобно и без всяких комиссий пополнить карточный счет, клиенты могут воспользоваться платежными терминалами ExpressPay, Личным кабинетом или же мобильным приложением ExpressPay. Комиссия по обналичиванию денежных средств со счета карты Expresso составляет 0%.

Дополнительно к вышеперечисленному карта Expresso обладает такими преимуществами, как кредит со льготным периодом, «cash back», возможность накопления, право свободного выбора дизайна карты, технология бесконтактных платежей. Держателям данной карты также бесплатно предоставляется услуга SMS-Banking.

В сеть обслуживания «Expressbank» входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.