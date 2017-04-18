Названа сумма вкладов населения в «United Credit Bank»

2017-04-18 11:50 | www.oxu.az | 3

Вклады физических лиц в ОАО United Credit Bank, находящееся в процессе ликвидации, составили в общей сложности 3,635 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF) Азад Джавадов.

По его словам, из них 3,315 млн манатов - застрахованные, 2,132 млн маната – компенсируемые вклады. Эти средства принадлежат 472 вкладчикам.

Вкладчики могут обратиться за компенсацией в офис ADIF по адресу г. Баку, Хатаинский район, пр. Бабека, 16 (бывший головной офис ликвидируемого Texnikabank).

У.А.

