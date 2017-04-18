Свадьба дочери азербайджанского чиновника обошлась в 400 тысяч долларов – ВИДЕО

2017-04-18 11:53 | www.oxu.az | 3

В сети распространилось видео со свадьбы дочери гендиректора производственного объединения «Баку Лифт» Гудрата Шукюрова - Айсель и ее избранника Огтая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, на свадьбу было потрачено 400 тысяч долларов США.

Видеоролик отдыха на Мальдивах с дорогими автомобилями и частными яхтами поразил подписчиков. Отмечается, что love-story является подарком отца невесты. Профессиональный ролик обошелся чиновнику в 40 тысяч манатов.

Помпезная свадьба молодоженов вызвала широкое обсуждение в сети и, судя по всему, еще долго будет обсуждаться.

Представляем видео со свадебной церемонии:

A.M.

