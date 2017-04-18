Unibank запустил мобильный банк для бизнеса

2017-04-18 11:55 | www.oxu.az | 3

Unibank ввел очередное новшество в сферу банковских услуг. Для частных предпринимателей, банк создал приложение Unibank Mobile BUSİNESS.

Приложение дает возможность предпринимателям, не приходя в банк, 24 часа в сутки, следить за своими счетами и пользоваться услугами банка с телефона.

Ниже перечень услуг, которыми могут воспользоваться частные предприниматели, используя новое приложение:

- Управление карточных и текущих счетов

- Получение информации по картам, кредитам, депозитам и счетам

- Получение выписки по карточным и текущим счетам

- Перевода денег на карты, счета и другим клиентам банка

- Возможность оплаты кредита, коммунальных и других расходов

- Получение информации о расположении любого филиала, терминала оплаты или банкомата банка

- Получение информации о курсе валют, банковских новшествах и кампаниях

- Возможность обращения в банк в любое время суток.

В ближайшем будущем ожидается расширение возможностей приложения. Создается платформа для оплаты налоговых и таможенных пошлин, а также оплат фонда социальной защиты и страхования.

Подключение к приложению возможно в филиалах Unibank и с помощью услуги Asan İmza.

Приложение Unibank Mobile BUSİNESS работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или смартфон это приложение (http://onelink.to/ffdbwf) и избавьте себя от рутины.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile – ближе, чем банк!

Unibank- банк для всех и каждого!