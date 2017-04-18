Мард: «Мы с нетерпением ждем переговоров с Азербайджаном»

2017-04-18 12:15 | www.apa.az | 2

На следующей неделе начнется новый этап переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщает АПА, об этом в своем ответе на вопрос о том, ведутся ли переговоры об отмене виз между сторонами, заявила руководитель представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она сообщила, что у переговоров расширенная повестка: «Мы готовы обсудить ряд вопросов в этих рамках. Мы с нетерпением ждем переговоров».