В Баку был заслушан отчет экспертов Совета Европы в связи с НПО

2017-04-18 12:16 | www.apa.az | 2

В Баку проходит конференция «Приведение азербайджанского законодательства в связи с НПО в соответствие с европейскими стандартами».

Как сообщает АПА, на конференции в рамках проекта «Диалог гражданского общества в Азербайджане» был представлен отчет экспертов Совета Европы в связи с НПО.

Выступившая на мероприятии первый вице-спикер ММ Бахар Мурадова заявила, что после завоевания Азербайджаном независимости была проведена соответствующая работа с целью превратить неправительственные организации в часть общественной жизни страны: «Азербайджан присоединился к соответствующим конвенциям, принял необходимые законы. В государственной программе «Азербайджан – 2020: Взгляд в будущее» нашли отражение положения в связи с развитием НПО. В этой сфере особое внимание уделяется также международному сотрудничеству. Правительство Азербайджана всегда выступало за открытое, прозрачное обсуждение имеющихся проблем. Была обеспечена институциональная поддержка исполнению законов. В нашей стране мы добились создания условий для свободной деятельности НПО».

Сотрудник администрации президента Эльман Пашаев заявил, что проведена определенная работа в рамках проекта, состоялись встречи с участием экспертов и представителей неправительственных организаций: «Рекомендации по приведению деятельности НПО в соответствие с международными стандартами сыграют положительную роль для достижения гражданского диалога. Усиление деятельности НПО не ограничивается одним лишь совершенствованием законодательных вопросов. Важно повышение профессионализма членов НПО, прозрачности и отчетности в их работы. Надеюсь, что здесь будут отражены рекомендации Совета Европы. Уверен, что мы добьемся конструктивного сотрудничества».





Председатель Совета государственной поддержки НПО Азай Гулиев отметил, что Азербайджан всегда готов сотрудничать с международными организациями в сфере законодательства об НПО. По его словам, совершенствование законодательства это процесс, и Совет готов и впредь вносить вклад в этот процесс.





Глава представительства Совета Европы в Азербайджане Драгана Филиппович отметила, что целью проекта является улучшение деятельности НПО и создание благоприятной среды для них.





В свою очередь, глава бакинского представительства Евросоюза Малена Мард подчеркнула, что представляемая ею организация всегда поддерживает развитие гражданского общества. По ее словам, проект будет действовать еще один год.





Затем мероприятие продолжилось обсуждением отчета.