В Казахстане хотят изучить опыт Азербайджана в переходе на латиницу

2017-04-18 12:00 | www.oxu.az | 2

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев предложит позаимствовать опыт Азербайджана в переходе на латиницу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.

«Я думаю, что процесс очень длительный. Ко всему надо подходить осторожно. Сам президент сказал. В этом году будем обсуждать со специалистами, учеными. Ближе к концу года будем какое-то решение предлагать», - заявил Е.Сагадиев.

Министр считает, что Казахстану следует отправить делегации в Узбекистан и Азербайджан, чтобы ознакомиться с опытом перехода на латиницу в данных странах.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о переходе на латиницу в следующем году.

Н.О.