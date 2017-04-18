В Казахстане хотят изучить опыт Азербайджана в переходе на латиницу
2017-04-18 12:00 | www.oxu.az | 2
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев предложит позаимствовать опыт Азербайджана в переходе на латиницу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.
«Я думаю, что процесс очень длительный. Ко всему надо подходить осторожно. Сам президент сказал. В этом году будем обсуждать со специалистами, учеными. Ближе к концу года будем какое-то решение предлагать», - заявил Е.Сагадиев.
Министр считает, что Казахстану следует отправить делегации в Узбекистан и Азербайджан, чтобы ознакомиться с опытом перехода на латиницу в данных странах.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о переходе на латиницу в следующем году.
Н.О.