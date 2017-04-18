В Азербайджане объединяются два банка

2017-04-18 12:05 | www.oxu.az | 2

Согласно решению, принятому на общем собрании акционеров ОАО «Atabank» и ОАО «Caspian Development Bank» (CDB) в связи с реорганизацией CDB и присоединением к «Atabank», исполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета временно поручено Фараху Мамедову, а председателя правления – Даянату Гулиеву.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, для проведения оценки активов в связи с реорганизацией этих банков была достигнута предварительная договоренность с международной консалтинговой компанией «PWC».

У.А.

