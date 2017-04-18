Почти 200 тыс вкладчиков закрывшихся в Азербайджане банков не торопятся получить компенсации

2017-04-18 12:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 175 тысяч вкладчиков 10 закрывшихся в Азербайджане банков пока не получили свои компенсации, сказал на пресс-конференции во вторник исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, у 106 тысяч из этих вкладчиков сумма вклада не превышает одного маната, а у почти 68,7 тысячи - одной тысячи манатов.

Всего же, добавил Джавадов, обязательства закрывшихся банков достигают 2,9 миллиарда манатов, в том числе вклады физических лиц на 1,13 миллиарда манатов.

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